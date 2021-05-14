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З 17 травня очікуємо чергову поставку вакцин Pfizer – Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. З понеділка 17 травня очікується поставка чергової партії вакцини Pfizer, повідомив глава МОЗ Максим Степанов у ефірі телеканалу Україна 24, інформує УНН.

З 17 травня очікуємо чергову поставку вакцин Pfizer – Степанов

Цитата:

"З понеділка в нас починає приходити Pfizer. Ми отримали підтвердження, думаємо, що ніяких збоїв не буде. Вже 17 травня вона починає приходити: спочатку по COVAX, потім по прямому контракту з наступного тижня. І ми очікуємо AstraZeneca як по COVAX, так і борги по Covishield (те, що нам обіцяли)", - розповів Степанов.

Деталі

Усі нові поставки доз вакцин одразу направляться у регіони, зазначив міністр Степанов, "тому що наша мета, щоб якнайбільше людей отримало вакцину".

"Вакцина повинна знаходитися не на складах, а в кабінетах щеплень", - резюмував він.

Доповнення

До кінця року Україна вже гарантована повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в рамках міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз Comirnaty/Pfizer.

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