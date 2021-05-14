С 17 мая ожидаем очередную поставку вакцин Pfizer - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С понедельника 17 мая ожидается поставка очередной партии вакцины Pfizer, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24, информирует УНН.
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"С понедельника у нас начинает приходить Pfizer. Мы получили подтверждение, думаем, что никаких сбоев не будет. Уже 17 мая она начинает приходить: сначала по COVAX, затем по прямому контракту со следующей недели. И мы ожидаем AstraZeneca как по COVAX, так и долги по Covishield (то, что нам обещали)", - рассказал Степанов.
Детали
Все новые поставки доз вакцин сразу направятся в регионы, отметил министр Степанов, "потому что наша цель, чтобы как можно больше людей получило вакцину".
"Вакцина должна находиться не на складах, а в кабинетах прививок", - резюмировал он.
Дополнение
До конца года Украина уже гарантировано должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз NovaVax, 2 млн доз - AstraZeneca/CoviShield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. Доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз Comirnaty/Pfizer.