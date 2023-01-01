З 1 січня призначення, нарахування, виплату житлових субсидій та пільг здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Відсьогодні, із 1 січня 2023 року, призначення, нарахування та виплату житлових субсидій та пільг здійснюватимуть органи Пенсійного фонду України, пише УНН.
Деталі
Нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого збільшені на 12,6 млрд грн.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це рішення ухвалили для підвищення ефективності нарахування субсидій. В уряді зазначили, що українцям, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично.
Зазначимо, що люди можуть оформити субсидії у ЦНАП або за допомогою уповноваженого представника місцевої влади, через "Дію", сервісний центр Пенсійного фонду, його портал чи мобільний застосунок.
Також глава уряду додав, що в бюджетах на 2022 та 2023 роки є достатньо коштів, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення. Очікується, що середній розмір субсидії становитиме близько 1 800 грн на місяць.
Доповнення
Згідно з ухваленими у вересні 2022 року змінами до законодавства, Фонд соціального страхування перестане існувати – його приєднають до Пенсійного фонду. Це має зекономити державі 2-3 млрд грн на рік.
Нагадаємо
Цього року в Україні змінюються вимоги, які необхідно виконати для виходу на пенсію. Згідно з новими правилами виходу на пенсію цього року зростає тривалість страхового стажу, необхідного для отримання виплат від держави.