С 1 января назначение, начисление, выплату жилищных субсидий и льгот будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2023 года, назначение, начисление и выплату жилищных субсидий и льгот будут осуществлять органы Пенсионного фонда Украины, пишет УНН.
Детали
Начисление субсидий будет производиться через Пенсионный фонд, доходная и расходная части которого увеличены на 12,6 млрд грн.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение приняли для повышения эффективности начисления субсидий. В правительстве отметили, что украинцам, уже получавшим субсидии, назначат их автоматически.
Отметим, что люди могут оформить субсидии в ЦНАП или с помощью уполномоченного представителя местных властей через "Дію", сервисный центр Пенсионного фонда, его портал или мобильное приложение.
Также глава правительства добавил, что в бюджетах на 2022 и 2023 годы достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения. Ожидается, что средний размер субсидии составит около 1800 грн в месяц.
Дополнение
Согласно принятым в сентябре 2022 года изменениям в законодательстве, Фонд социального страхования перестанет существовать – его присоединят к Пенсионному фонду. Это должно сэкономить государству 2-3 млрд грн в год.
Напомним
В этом году в Украине изменяются требования, которые необходимо выполнить для выхода на пенсию. Согласно новым правилам ухода на пенсию в этом году растет продолжительность страхового стажа, необходимого для получения выплат от государства.