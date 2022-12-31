Вимоги до виходу на пенсію: що змінилося

Згідно з новими правилами виходу на пенсію цього року зростає тривалість страхового стажу, необхідного для отримання виплат від держави.

Деталі

Щороку в Україні збільшуються вимоги щодо наявності стажу, необхідного для призначення пенсії за віком. Так, у 2023 році для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу.

За відсутності такого стажу після досягнення 60-річного віку українці можуть скористатись правом виходу на пенсію за віком після настання 63 років (зі стажем від 20 років) чи 65 (за наявності стажу від 15 до 20 років).

Якщо не вистачає всього кількох місяців стажу для виходу на пенсію, то їх можна докупити за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

Якщо ж у вас менше 15 років стажу, у 65 років замість пенсійних виплат ви матимете право на отримання державної соціальної допомоги.

Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, зростатиме на рік аж до 2028 року.