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Требования к выходу на пенсию: что изменилось

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В этом году в Украине изменяются требования, которые необходимо выполнить для ухода на пенсию, сообщает УНН.

Согласно новым правилам выхода на пенсию в этом году растет продолжительность страхового стажа, необходимого для получения выплат от государства.

Детали  

Ежегодно в Украине увеличиваются требования о наличии стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту. Так, в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа.

В отсутствие такого стажа после достижения 60-летнего возраста украинцы могут воспользоваться правом выхода на пенсию по возрасту после наступления 63 лет (со стажем от 20 лет) или 65 (при наличии стажа от 15 до 20 лет).

Если не хватает всего нескольких месяцев стажа для ухода на пенсию, то их можно докупить по цене в 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Если же у вас меньше 15 лет стажа, в 65 лет вместо пенсионных выплат вы будете иметь право на получение государственной социальной помощи.

Страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет расти на год до 2028 года.

Украинские Национальные Новости

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