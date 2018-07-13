"Ювентус" стане останнім клубом Роналду в професійній кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. За словами агента зіркового нападника туринського “Ювентуса” Кріштіану Роналду — Жорже Мендеша, його клієнт не буде продовжувати кар’єру після виступів за “стару синьйору”, повідомляє УНН з посиланням на Football Italia.
“Я дуже задоволений Кріштіану Роналду. „Ювентус“ стане його останнім клубом. Я дуже радий, що він прийняв це рішення. У цій команді він закінчить свою прекрасну кар’єру”, — сказав Мендеш.
Зауважимо, що вихованець “Спортінгу” провів попередні дев’ять сезонів за “Реал” та завоював з клубом 13 трофеїв.