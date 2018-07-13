"Ювентус" стане останнім клубом Роналду в професійній кар'єрі

“Я дуже задоволений Кріштіану Роналду. „Ювентус“ стане його останнім клубом. Я дуже радий, що він прийняв це рішення. У цій команді він закінчить свою прекрасну кар’єру”, — сказав Мендеш.

Зауважимо, що вихованець “Спортінгу” провів попередні дев’ять сезонів за “Реал” та завоював з клубом 13 трофеїв.