"Ювентус" станет последним клубом Роналду в профессиональной карьере

“Я очень доволен Криштиану Роналду. „Ювентус“ станет его последним клубом. Я очень рад, что он принял это решение. В этой команде он закончит свою прекрасную карьеру”, — сказал Мендеш.

Заметим, что воспитанник “Спортинга” провел предыдущие девять сезонов за “Реал” и завоевал с клубом 13 трофеев.