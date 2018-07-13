"Ювентус" станет последним клубом Роналду в профессиональной карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По словам агента звездного нападающего туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду — Жорже Мендеша, его клиент не будет продлевать карьеру после выступлений за “старую синьору”, сообщает УНН со ссылкой на Football Italia.
“Я очень доволен Криштиану Роналду. „Ювентус“ станет его последним клубом. Я очень рад, что он принял это решение. В этой команде он закончит свою прекрасную карьеру”, — сказал Мендеш.
Заметим, что воспитанник “Спортинга” провел предыдущие девять сезонов за “Реал” и завоевал с клубом 13 трофеев.