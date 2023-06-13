Ювелірний дім SOVA підтримав збір на розмінування країни "Нам тут жити"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. З нагоди Дня народження бренду, в період з 12 червня до 12 липня, ювелірний дім SOVA перераховує фонду «Повернись живим» частину коштів з продажу прикрас, аби забезпечити дві саперні групи Сил підтримки ЗСУ, передає УНН.
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Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною світу. Міни, боєприпаси, що не розірвалися, саморобна вибухівка, залишена росіянами в українських містах, селищах і селах, становлять значну загрозу для людей і унеможливлюють відновлення нормального життя.
Саме сапери першими потрапляють в деокуповані населені пункти, очищають вулиці та будівлі від боєприпасів, мін та вибухових пристроїв, що не розірвалися. Без допомоги саперів неможливий контрнаступ та звільнення територій.
Отримавши транспорт з необхідним забезпеченням, групи розмінування стануть в рази мобільнішими та будуть мати змогу опрацювати більшу площу замінованої території.
На забезпечення однієї групи потрібно близько 1 200 000 гривень.
Проєкт є частиною ініціативи «Нам тут жити», мета якої – зібрати 175 мільйонів гривень на забезпечення 146 саперних груп Сил підтримки ЗСУ. Ці хлопці й дівчата працюють над знешкодженням мін і нерозірваних снарядів на деокупованих територіях України, а також у зоні бойових дій.
Саперні групи будуть забезпечені всім необхідним для розмінування територій – новими пікапами, які забезпечать мобільність підрозділу, квадрокоптерами Autel Nanо +, для виявлення вибухівки, радіостанціями для зв’язку, саперними костюмами, планшетами з картами пам'яті, в які вноситимуть інформацію про небезпечні об’єкти, індивідуальними та груповими сумками саперів, металошукачами, підривними машинками та іншим обладнанням для розмінування.