Ювелирный дом SOVA поддержал сбор на разминирование страны "Нам здесь жить"

Детали

Сегодня Украина является самой заминированной страной мира. Мины, неразорвавшиеся боеприпасы, самодельная взрывчатка, оставленная россиянами в украинских городах, поселках и селах, представляют значительную угрозу для людей и делают невозможным восстановление нормальной жизни.

Именно саперы первыми попадают в деоккупированные населенные пункты, очищают улицы и здания от боеприпасов, мин и взрывных устройств, которые не разорвались. Без помощи саперов невозможно контрнаступление и освобождение территорий.

Получив транспорт с необходимым обеспечением, группы разминирования станут в разы мобильнее и смогут обработать большую площадь заминированной территории.

На обеспечение одной группы нужно около 1 200 000 гривен.

Проект является частью инициативы «Нам здесь жить», цель которой – собрать 175 миллионов гривен на обеспечение 146 саперных групп Сил поддержки ВСУ. Эти ребята работают над обезвреживанием мин и неразорвавшихся снарядов на деоккупированных территориях Украины, а также в зоне боевых действий.

Саперные группы будут обеспечены всем необходимым для разминирования территорий – новыми пикапами, которые обеспечат мобильность подразделения, квадрокоптерами Autel Nanо+, для обнаружения взрывчатки, радиостанциями для связи, саперными костюмами, планшетами с картами памяти, в которые будут вносить информацию об опасных объектах, индивидуальными и групповыми сумками саперов, металлоискателями, подрывными машинками и другим оборудованием для разминирования.