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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Ювелирный дом SOVA поддержал сбор на разминирование страны "Нам здесь жить"

Киев • УНН

 • 833956 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. По случаю Дня рождения бренда, в период с 12 июня по 12 июля, ювелирный дом SOVA перечисляет фонду «Повернись живим» часть средств с продажи украшений, чтобы обеспечить две саперные группы Сил поддержки ВСУ, передает УНН.

Ювелирный дом SOVA поддержал сбор на разминирование страны "Нам здесь жить"

Детали

Сегодня Украина является самой заминированной страной мира. Мины, неразорвавшиеся боеприпасы, самодельная взрывчатка, оставленная россиянами в украинских городах, поселках и селах, представляют значительную угрозу для людей и делают невозможным восстановление нормальной жизни.

Именно саперы первыми попадают в деоккупированные населенные пункты, очищают улицы и здания от боеприпасов, мин и взрывных устройств, которые не разорвались. Без помощи саперов невозможно контрнаступление и освобождение территорий.

Получив транспорт с необходимым обеспечением, группы разминирования станут в разы мобильнее и смогут обработать большую площадь заминированной территории.

На обеспечение одной группы нужно около 1 200 000 гривен.

Проект является частью инициативы «Нам здесь жить», цель которой – собрать 175 миллионов гривен на обеспечение 146 саперных групп Сил поддержки ВСУ. Эти ребята работают над обезвреживанием мин и неразорвавшихся снарядов на деоккупированных территориях Украины, а также в зоне боевых действий.

Саперные группы будут обеспечены всем необходимым для разминирования территорий – новыми пикапами, которые обеспечат мобильность подразделения, квадрокоптерами Autel Nanо+, для обнаружения взрывчатки, радиостанциями для связи, саперными костюмами, планшетами с картами памяти, в которые будут вносить информацию об опасных объектах, индивидуальными и групповыми сумками саперов, металлоискателями, подрывными машинками и другим оборудованием для разминирования.

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