Ювелирный дом SOVA поддержал сбор на разминирование страны "Нам здесь жить"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. По случаю Дня рождения бренда, в период с 12 июня по 12 июля, ювелирный дом SOVA перечисляет фонду «Повернись живим» часть средств с продажи украшений, чтобы обеспечить две саперные группы Сил поддержки ВСУ, передает УНН.
Детали
Сегодня Украина является самой заминированной страной мира. Мины, неразорвавшиеся боеприпасы, самодельная взрывчатка, оставленная россиянами в украинских городах, поселках и селах, представляют значительную угрозу для людей и делают невозможным восстановление нормальной жизни.
Именно саперы первыми попадают в деоккупированные населенные пункты, очищают улицы и здания от боеприпасов, мин и взрывных устройств, которые не разорвались. Без помощи саперов невозможно контрнаступление и освобождение территорий.
Получив транспорт с необходимым обеспечением, группы разминирования станут в разы мобильнее и смогут обработать большую площадь заминированной территории.
На обеспечение одной группы нужно около 1 200 000 гривен.
Проект является частью инициативы «Нам здесь жить», цель которой – собрать 175 миллионов гривен на обеспечение 146 саперных групп Сил поддержки ВСУ. Эти ребята работают над обезвреживанием мин и неразорвавшихся снарядов на деоккупированных территориях Украины, а также в зоне боевых действий.
Саперные группы будут обеспечены всем необходимым для разминирования территорий – новыми пикапами, которые обеспечат мобильность подразделения, квадрокоптерами Autel Nanо+, для обнаружения взрывчатки, радиостанциями для связи, саперными костюмами, планшетами с картами памяти, в которые будут вносить информацию об опасных объектах, индивидуальными и групповыми сумками саперов, металлоискателями, подрывными машинками и другим оборудованием для разминирования.