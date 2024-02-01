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Юрист розповів, чи можуть відсторонити суддів Верховного суду по справі Князєва

Юрист розповів, чи можуть відсторонити суддів Верховного суду по справі Князєва

Київ • УНН

 • 178567 перегляди

За словами адвоката, судді Верховного Суду, які фігурують у кримінальній справі проти колишнього голови Верховного Суду Князєва, можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх обов'язків на строк до двох місяців за клопотанням Генеральної прокуратури.

Незабаром справа колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів, буде передана до суду. Тим часом він вийшов під заставу після того, як Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.  Однак крім Князєва в кримінальному провадженні фігурують й інші судді Верховного суду, які продовжують виконувати свої обовʼязки. Редакція УНН поцікавилася у юриста Станіслава Батрина,  чи можливо відсторонити суддів, які є фігурантами кримінальної справи.

"За загальними приписами закону, суддя є недоторканним, а без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Проте суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника", - зазначив Батрин.

За його словами, рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя ухвалюється ВРП.

Батрин додав, що продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється в тому ж порядку на строк не більше двох місяців, а відповідне клопотання подається Генеральним прокурором або його заступником не пізніше десяти днів до закінчення строку, на який суддю було відсторонено. 

"Тобто, тимчасове відсторонення судді можливе ще до винесення обвинувального вироку у кримінальній справі, на час розслідування. Разом з тим, здійснюється воно за мотивованим клопотання Генерального прокурора або його заступника, та на підставі рішення Вищої ради правосуддя.  У цьому мають прояв додаткові гарантії судді, адже умовно не кожного дня Генеральний прокурор здатен прийняти репутаційне рішення про звернення з таким клопотанням до ВРП. Отже, така процедура вимагає серйозної доказової бази, впевненості прокуратури у тому, що у діях судді мають місце ознаки складу кримінального правопорушення, що буде підтверджено вироком суду", - додав Батрин.

Нагадаємо

УНН розповідав про резонансні прави 2023 року, у яких фігурують судді. Йшлося зокрема про затриманні на хабарі Князєва. В рамках цього провадження було проведено понад 30 обшуків. В тому числі у інших суддів Верховного суду. Слідство вилучило "мічені кошти" у чотирьох суддів. Прізвища суддів Верховного суду, які можуть бути причетними до справи Князєва, попри обіцянку НАБУ досі не озвучило.

Крім того, минулого року не менш одіозною виявилася й справа про втечу колишнього нардепа, обвинуваченого у серії замовних вбивств та державній зраді, агента фсб Олександра Шепелева, яка також розглядалася колегією суддів Касаційної кримінальної палати Верховного Суду. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець неочікувано вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Коментуючи таке рішення, експерти, опитані УННвказують на те, що судді могли бути зацікавлені в ухваленні рішення на користь агента фсб. 

Окрім того, наприкінці 2023 року НАБУ та САП викрили "на гарячому" чотирьох суддів Київського апеляційного суду - В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. Їх підозрюють в отриманні 35 тис. доларів хабаря.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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