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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 09:07  •  108797 просмотра

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По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.

Вскоре дело бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, который был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов, будет передано в суд. Тем временем он вышел под залог после того, как Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.  Однако кроме Князева в уголовном производстве фигурируют и другие судьи Верховного суда, которые продолжают выполнять свои обязанности. Редакция УНН поинтересовалась у юриста Станислава Батрина,  возможно ли отстранить судей, которые являются фигурантами уголовного дела.

"По общим предписаниям закона, судья является неприкосновенным, а без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или содержаться под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора суда, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако судья может быть временно отстранен от правосудия на срок не более двух месяцев в связи с привлечением к уголовной ответственности на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора или его заместителя", - отметил Батрин.

По его словам, решение о временном отстранении судьи от правосудия принимается ВСП.

Батрин добавил, что продление срока временного отстранения судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности осуществляется в том же порядке на срок не более двух месяцев, а соответствующее ходатайство подается Генеральным прокурором или его заместителем не позднее десяти дней до окончания срока, на который судья был отстранен. 

"То есть, временное отстранение судьи возможно еще до вынесения обвинительного приговора по уголовному делу, на время расследования. Вместе с тем, осуществляется оно по мотивированному ходатайству Генерального прокурора или его заместителя, и на основании решения Высшего совета правосудия.  В этом имеют проявление дополнительные гарантии судьи, ведь условно не каждый день Генеральный прокурор способен принять репутационное решение об обращении с таким ходатайством в ВСП. Итак, такая процедура требует серьезной доказательной базы, уверенности прокуратуры в том, что в действиях судьи имеют место признаки состава уголовного преступления, что будет подтверждено приговором суда", - добавил Батрин.

Напомним

УНН рассказывав о резонансном деле 2023 года, в которых фигурируют судьи. Речь шла в частности о задержании на взятке Князева. В рамках этого производства было проведено более 30 обысков. В том числе у других судей Верховного суда. Следствие изъяло "меченые средства" у четырех судей. Фамилии судей Верховного суда, которые могут быть причастны к делу Князева, несмотря на обещание НАБУ до сих пор не озвучило.

Кроме того, в прошлом году не менее одиозным оказалось и дело о побеге бывшего нардепа, обвиняемого в серии заказных убийств и государственной измене, агента фсб Александра Шепелева, которое также рассматривалось коллегией судей Кассационной уголовной палаты Верховного Суда. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец неожиданно решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Комментируя такое решение, эксперты, опрошенные УННуказывают на то, что судьи могли быть заинтересованы в принятии решения в пользу агента фсб. 

Кроме того, в конце 2023 года НАБУ и САП разоблачили "на горячем" четырех судей Киевского апелляционного суда - Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу. Их подозревают в получении 35 тыс. долларов взятки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.

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