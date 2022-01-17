Юрій Романенко: МАУ виходить на новий етап протистояння між Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Причина корпоративного конфлікту в авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" — необхідність фінансувати її ззовні. У результаті, співробітники відкрито звинувачують голову наглядової ради Арона Майберга у затримці зарплат. Про це пише у Facebook політолог і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає УНН.
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Він опублікував фото з білбордом з написом: "Майберг, де ти?”. Білборд розміщений на Бориспільській трасі в районі офісу МАУ. Також подібні щити з'явилися в інших місцях Києва та біля аеропорту "Бориспіль".
“Їхав по Бориспільській трасі і з подивом побачив цей борд. Схоже, боротьба за головні крила країни — МАУ виходить на новий етап протистояння між Ароном Майбергом і Ігорем Коломойським. Детальніше дивіться в інтерв'ю з Євгеном Дихне (президентом МАУ), яке я робив у грудні", — повідомив Юрій Романенко.
Він припустив, що Коломойський втомився покривати зі своєї кишені збитки, які "налітав" Майберг, і почав ставити питання. У результаті ще восени 2021 року розгорівся корпоративний конфлікт.
“Схоже, що за цей час ситуація погіршилася, якщо вже співробітники відкрито звинувачують Майберга в проблемах з фінансуванням і зарплатами. Я не здивуюся, якщо він прокрутить ще один фінт з банкрутством авіакомпанії. Ну або знову „прилаштує“ МАУ з боргами в надійні руки Коломойського. Історія з "Аеросвітом" повторюється. Запасаємося попкорном", - вважає Романенко.
Минулого місяця трудовий колектив "МАУ" опублікував в ЗМІ лист, в якому говориться, що голова наглядової ради і співвласник МАУ Арон Майберг нібито вирішив "довести її до банкрутства", поступово звільняючи менеджмент і створюючи заборгованість по зарплаті співробітникам. Співробітники переконані, що МАУ у підсумку може повторити долю колишньої української компанії Аеросвіт.
Також раніше конфлікт між акціонерами коментував президент "МАУ" Євген Дихне.