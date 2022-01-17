Юрій Романенко: МАУ виходить на новий етап протистояння між Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 2091 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 12138 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 56470 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 128368 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 192418 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187134 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208964 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196260 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151650 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152796 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 134917 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 177065 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114425 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 67752 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 41969 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 467704 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 309498 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 372578 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 484621 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 729498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114425 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 177065 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124196 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159345 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182642 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Юрій Романенко: МАУ виходить на новий етап протистояння між Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським

Юрій Романенко: МАУ виходить на новий етап протистояння між Ароном Майбергом та Ігорем Коломойським

Київ • УНН

 • 26531 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Причина корпоративного конфлікту в авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" — необхідність фінансувати її ззовні. У результаті, співробітники відкрито звинувачують голову наглядової ради Арона Майберга у затримці зарплат. Про це пише у Facebook політолог і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає УНН.

Деталі

Він опублікував фото з білбордом з написом: "Майберг, де ти?”. Білборд розміщений на Бориспільській трасі в районі офісу МАУ. Також подібні щити з'явилися в інших місцях Києва та біля аеропорту "Бориспіль".

“Їхав по Бориспільській трасі і з подивом побачив цей борд. Схоже, боротьба за головні крила країни — МАУ виходить на новий етап протистояння між Ароном Майбергом і Ігорем Коломойським. Детальніше дивіться в інтерв'ю з Євгеном Дихне (президентом МАУ), яке я робив у грудні", — повідомив Юрій Романенко.

Він припустив, що Коломойський втомився покривати зі своєї кишені збитки, які "налітав" Майберг, і почав ставити питання. У результаті ще восени 2021 року розгорівся корпоративний конфлікт.

“Схоже, що за цей час ситуація погіршилася, якщо вже співробітники відкрито звинувачують Майберга в проблемах з фінансуванням і зарплатами. Я не здивуюся, якщо він прокрутить ще один фінт з банкрутством авіакомпанії. Ну або знову „прилаштує“ МАУ з боргами в надійні руки Коломойського. Історія з "Аеросвітом" повторюється. Запасаємося попкорном", - вважає Романенко.

Минулого місяця трудовий колектив "МАУ" опублікував в ЗМІ лист, в якому говориться, що голова наглядової ради і співвласник МАУ Арон Майберг нібито вирішив "довести її до банкрутства", поступово звільняючи менеджмент і створюючи заборгованість по зарплаті співробітникам. Співробітники переконані, що МАУ у підсумку може повторити долю колишньої української компанії Аеросвіт.

Також раніше конфлікт між акціонерами коментував президент "МАУ" Євген Дихне.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84