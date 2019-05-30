Юнацька збірна України вийшла в плей-оф чемпіонату світу з футболу з першого місця в групі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Юнацька збірна України з футболу вийшла в плей-оф чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років з першого місця в групі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
У матчі третього туру Україна зіграла внічию з Нігерією (1:1). На 30 хвилині рахунок відкрив Данило Сікан. Нігерійці зуміли відігратися на 51-й хвилині, коли з пенальті відзначився Мухамед Тіджані.
Нігерія могла забивати й раніше, однак наприкінці першого тайму воротар Андрій Лунін відбив пенальті після удару того ж Тіджані.
Після цього матчу та перемог над США та Катаром Україна здобула сім очок та вийшла зі своєї групи з першого місця.
Свій матч 1/8 фіналу українці зіграють 3 червня із однією із команд, які посядуть третє місце в групі B, E або F.