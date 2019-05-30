Юношеская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу с первого места в группе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Юношеская сборная Украины по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира среди игроков до 20 лет с первого места в группе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В матче третьего тура Украина сыграла вничью с Нигерией (1:1). На 30 минуте счет открыл Даниил Сикан. Нигерийцы сумели отыграться на 51-й минуте, когда с пенальти отличился Мухаммед Тиджани.
Нигерия могла забивать и раньше, однако в конце первого тайма вратарь Андрей Лунин отразил пенальти после удара того же Тиджани.
После этого матча и побед над США и Катаром Украина получила семь очков и вышла из своей группы с первого места.
Свой матч 1/8 финала украинцы сыграют 3 июня с одной из команд, занявшие третье место в группе B, E или F.