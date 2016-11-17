Ю.Луценко заявив про неприпустимість "кришування" у справі В.Новинського і В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає політичне "кришування" у справі народного депутата Вадима Новинського і екс-президента України Віктор Януковича неприпустимим. Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Я вважаю політичне "кришування" у справі народного депутата Вадима Новинського неприпустимим, а у справі Януковича - ще більше", - зазначив Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, 16 листопада регламентний комітет ВР розглядав подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Комітет вирішив звернутися до Генпрокурора Ю.Луценка щодо надання додаткових матеріалів та пояснень на вимоги висловлені народними депутатами, членами комітету у цій справі.
Нагадаємо, у комітеті повідомили, що скликання наступного засідання для розгляду питання В.Новинського буде залежати від того, коли Генпрокуратура надасть усі потрібні додаткові матеріали.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Ю.Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.