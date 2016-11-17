Ю.Луценко заявил о недопустимости "крышевание" в деле В.Новинского и В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко считает политическое "крышевание" в деле народного депутата Вадима Новинского и экс-президента Украины Виктора Януковича недопустимо. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я считаю политическое" крышевание "в деле народного депутата Вадима Новинского недопустимым, а по делу Януковича - еще больше", - отметил Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, 16 ноября регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений на требования высказанные народными депутатами, членами комитета по этому делу.
Напомним, в комитете сообщили, что созыв следующего заседания для рассмотрения вопроса В.Новинского будет зависеть от того, когда Генпрокуратура предоставит все необходимые дополнительные материалы .