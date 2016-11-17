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15 марта, 19:03 • 111205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 108827 просмотра

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Ю.Луценко заявил о недопустимости "крышевание" в деле В.Новинского и В.Януковича

Ю.Луценко заявил о недопустимости "крышевание" в деле В.Новинского и В.Януковича

Киев • УНН

 • 8852 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко считает политическое "крышевание" в деле народного депутата Вадима Новинского и экс-президента Украины Виктора Януковича недопустимо. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я считаю политическое" крышевание "в деле народного депутата Вадима Новинского недопустимым, а по делу Януковича - еще больше", - отметил Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, 16 ноября регламентный комитет ВР рассматривал представление Генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Комитет решил обратиться к Генпрокурору Ю.Луценко о предоставлении дополнительных материалов и объяснений на требования высказанные народными депутатами, членами комитета по этому делу.

Напомним, в комитете сообщили, что созыв  следующего заседания для рассмотрения вопроса В.Новинского будет зависеть от того, когда Генпрокуратура предоставит все необходимые дополнительные материалы .

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