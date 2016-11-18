Ю.Луценко: цього року за злочини проти нацбезпеки України повідомлено про підозру 28 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. З початку цього року 28 особам повідомлено про підозру за вчинення особливо тяжких злочинів проти основ нацбезпеки України, 20 з них – громадян Росії. Про це на брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Протягом цього року повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ нацбезпеки України і громадської безпеки, міжнародного правопорядку 28 особам, з них 20 громадян Росії, у тому числі 14 генералів та адміралів, 2 полковника ЗС РФ. До суду направлено 9 обвинувальних актів про злочини вказаної категорії і отримано 13 обвинувальних вироків щодо 14 осіб. На цей час притягнено до відповідальності за участь в розв’язанні та веденні агресивної війни проти України 57 особам, серед яких 39 громадяни РФ, них 31 військовий ЗС РФ. 16 осіб вже засуджені судами, з них 6 громадян РФ", - сказав він.