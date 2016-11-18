Ю.Луценко: в этом году за преступления против национальной безопасности Украины сообщили о подозрении 28 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С начала этого года 28 лицам сообщили о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, 20 из них - граждане России. Об этом на брифинге сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"В течение этого года сообщалось о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, международного правопорядка 28 лицам, из них 20 граждан России, в том числе 14 генералов и адмиралов, 2 полковника ВС РФ. В суд направили 9 обвинительных актов о преступлениях указанной категории и получено 13 обвинительных приговоров в отношении 14 человек. В настоящее время привлечены к ответственности за участие в решении и ведении агрессивной войны против Украины 57 лиц, среди которых 39 граждане РФ, из них 31 военный ВС РФ. 16 человек уже осуждены судами, из них 6 граждан РФ", - сказал он.