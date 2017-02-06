Ю.Луценко: досудове слідство у справі судді Вищої ради правосуддя Ю.Гречківського завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повдыомив, що досудове розслідування у справі члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського завершилося, передає УНН.
"Досудове слідство завершене. Справа йде в суд. І те, що він самою ВРП не усунутий з посади - на це не впливає", - написав Ю.Луценко, відповідаючи на коментар щодо П.Гречківського, який уже встиг отримати першу зарплатню у Вищій раді правосуддя.
Нагадаємо, 21 вересня Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.