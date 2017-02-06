Ю.Луценко: досудебное следствие по делу судьи Высшего совета правосудия Ю.Гречкивского завершено

"Досудебное следствие завершено. Дело идет в суд. И то, что он самим ВРП не смещен с должности - на это не влияет", - написал Ю.Луценко, отвечая на комментарий относительно П.Гречкивского, который уже успел получить первую зарплату в Высшем совете правосудия.

Напомним, 21 сентября Генеральная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности Украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.