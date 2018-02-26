Йованович: санкції проти РФ залишаться до звільнення Криму

"США ніколи не приймуть тимчасової окупації Криму і санкції проти Росії залишаться до тих пір, поки Крим не буде звільнено", - заявила М.Йованович.

Нагадаємо, Білий дім обмірковує нові санкції проти Росії.

Раніше США застерегли інші країни від співпраці з РФ в оборонній сфері.