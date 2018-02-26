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Йованович: санкції проти РФ залишаться до звільнення Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки ніколи не приймуть окупації Росією Криму, а санкції проти Росії залишаться до тих пір, поки півострів не буде звільнено. Про це повідомила посол США в Україні Марі Йованович під час міжнародного форуму "Окупований півострів: 4 поки опору", передає кореспондент УНН.

"США ніколи не приймуть тимчасової окупації Криму і санкції проти Росії залишаться до тих пір, поки Крим не буде звільнено", - заявила М.Йованович.

Нагадаємо, Білий дім обмірковує нові санкції проти Росії.

Раніше США застерегли інші країни від співпраці з РФ в оборонній сфері.

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