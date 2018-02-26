Йованович: санкции против РФ останутся до освобождения Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки никогда не примут оккупации Россией Крыма, а санкции против России останутся до тех пор, пока полуостров не будет освобожден. Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович во время международного форума "Оккупированный полуостров: 4 пока сопротивления", передает корреспондент УНН.
"США никогда не примут временной оккупации Крыма и санкции против России останутся до тех пор, пока Крым не будет освобожден", - заявила М.Йованович.
Напомним, Белый дом обдумывает новые санкции против России.
Ранее США предостерегли другие страны от сотрудничества с РФ в оборонной сфере.