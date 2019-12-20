Йованович блокувала розслідування щодо повернення мільярдів Януковича із США - Луценко

ukru
12:30 • 8210 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

08:36 • 102092 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 103088 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 117773 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 117764 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125340 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170265 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268255 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262090 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255280 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.9 м/с
22 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 119665 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 104274 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 105103 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 48620 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 61402 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 102075 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 117759 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 117751 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 105103 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 119665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 16998 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 48620 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 104661 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 65669 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 149739 перегляди
Актуальне
Йованович блокувала розслідування щодо повернення мільярдів Януковича із США - Луценко

Йованович блокувала розслідування щодо повернення мільярдів Януковича із США - Луценко

Київ • УНН

 • 18089 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив колишнього посла США Марі Йованович в блокуванні розслідування щодо повернення мільярдів Віктора Януковича із США в Україну. Про це Юрій Луценко сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Крім цих 1,5 мільярдів доларів, які оточення Януковича вивело, відмило у всіх країнах і викупило через Латвію українські облігації внутрішнього займу, ще й отримувало 9% річних за ці гроші, було виведено також 7,4 мільярда доларів, крадених у нас всіх грошей, які були заведені в США ймовірно у фонд Franklin Templeton. Звичайно після успіху першої спецконфіскації, я звернувся до посла США (Марі Йованович – ред.) з проханням організувати зустріч із керівником генеральним аторнеєм та директором ФБР з тим, щоби організувати спільну слідчу групу, накласти арешт й, ймовірно, за рішенням суду американського конфіскувати 7,4 мільярда доларів до бюджету України", - розповів Луценко.

Колишній генеральний прокурор сказав, що Йованович під час своїх доказів у слуханнях щодо імпічменту Дональду Трампу заявила, що Луценко не подав офіційного звернення щодо організації таких зустрічей. Луценко водночас продемонстрував у студії листа, який, за його словами, Генпрокуратура направила до посольства США.

Луценко звинуватив колишнього американського посла в Україні в тому, що слідство щодо повернення коштів Януковича блокувалося.

"Тому що вона представник Демократичної партії, а голова комітету, який проводив імпічмент, також від Демократичної партії – був інвестором цього фонду Franklin Templeton. А сам фонд Franklin Templeton входить в десятку основних інвесторів президентських кампаній Демократичної партії. Тому, коли нас так сильно повчають боротися з корупцією приїжджі "дяді й тьоті", я би закликав відкинути подвійні стандарти й боротися з корупцією, кого б вона не стосувалася", - підсумував Луценко.

Він нагадав, що в березні 2017 року, 1,5 мільярда доларів США з рахунків наближених осіб з кола колишнього президента України Віктора Януковича були повернуті на рахунки українського бюджету, внаслідок спец конфіскації, якою керувала Генпрокуратура.

Юрій Луценко також заявив, що тема втручання України в процес виборів США – це теза російської пропаганди.

"Теза про українське втручання це теза російської пропаганди, яка хоче замість свого втручання в штати Україну – ту країну, яку вона нищить", - сказав колишній генпрокурор.

Нагадаємо, Джуліані визнав, що хотів відставки Йованович.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.80
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,605.90
Газ TTF
$42.95
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,946.01