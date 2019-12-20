Йованович блокувала розслідування щодо повернення мільярдів Януковича із США - Луценко

"Крім цих 1,5 мільярдів доларів, які оточення Януковича вивело, відмило у всіх країнах і викупило через Латвію українські облігації внутрішнього займу, ще й отримувало 9% річних за ці гроші, було виведено також 7,4 мільярда доларів, крадених у нас всіх грошей, які були заведені в США ймовірно у фонд Franklin Templeton. Звичайно після успіху першої спецконфіскації, я звернувся до посла США (Марі Йованович – ред.) з проханням організувати зустріч із керівником генеральним аторнеєм та директором ФБР з тим, щоби організувати спільну слідчу групу, накласти арешт й, ймовірно, за рішенням суду американського конфіскувати 7,4 мільярда доларів до бюджету України", - розповів Луценко.

Колишній генеральний прокурор сказав, що Йованович під час своїх доказів у слуханнях щодо імпічменту Дональду Трампу заявила, що Луценко не подав офіційного звернення щодо організації таких зустрічей. Луценко водночас продемонстрував у студії листа, який, за його словами, Генпрокуратура направила до посольства США.

Луценко звинуватив колишнього американського посла в Україні в тому, що слідство щодо повернення коштів Януковича блокувалося.

"Тому що вона представник Демократичної партії, а голова комітету, який проводив імпічмент, також від Демократичної партії – був інвестором цього фонду Franklin Templeton. А сам фонд Franklin Templeton входить в десятку основних інвесторів президентських кампаній Демократичної партії. Тому, коли нас так сильно повчають боротися з корупцією приїжджі "дяді й тьоті", я би закликав відкинути подвійні стандарти й боротися з корупцією, кого б вона не стосувалася", - підсумував Луценко.

Він нагадав, що в березні 2017 року, 1,5 мільярда доларів США з рахунків наближених осіб з кола колишнього президента України Віктора Януковича були повернуті на рахунки українського бюджету, внаслідок спец конфіскації, якою керувала Генпрокуратура.

Юрій Луценко також заявив, що тема втручання України в процес виборів США – це теза російської пропаганди.

"Теза про українське втручання це теза російської пропаганди, яка хоче замість свого втручання в штати Україну – ту країну, яку вона нищить", - сказав колишній генпрокурор.

Нагадаємо, Джуліані визнав, що хотів відставки Йованович.