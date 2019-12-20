Йованович блокировала расследование по возврату миллиардов Януковича из США - Луценко

"Кроме этих 1,5 млрд долларов, которые окружение Януковича вывело, отмыло во всех странах и выкупило через Латвию украинские облигации внутреннего займа, еще и получало 9% годовых за эти деньги, были выведены также 7,4 миллиарда долларов, украденных у нас всех денег, которые были заведены в США вероятно в фонд Franklin Templeton. Обычно после успеха первой спецконфискации, я обратился к послу США (Мари Йованович - ред.) с просьбой организовать встречу с руководителем генеральным атторнеем и директором ФБР с тем, чтобы организовать совместную следственную группу , наложить арест и, вероятно, по решению суда американского конфисковать 7,4 миллиарда долларов в бюджет Украины ", - рассказал Луценко.

Бывший генеральный прокурор сказал, что Йованович во время своих доказательств в слушаниях по импичменту Дональду Трампу заявила, что Луценко не подал официального обращения по организации таких встреч. Луценко одновременно продемонстрировал в студии письмо, который, по его словам, Генпрокуратура направила в посольство США.

Луценко обвинил бывшего американского посла в Украине в том, что следствие по возврату средств Януковича блокировалось.

"Потому что она представитель Демократической партии, а председатель комитета, который проводил импичмент, а также от Демократической партии - был инвестором этого фонда Franklin Templeton. А сам фонд Franklin Templeton входит в десятку основных инвесторов президентских кампаний Демократической партии. Поэтому, когда нас так сильно поучают бороться с коррупцией приезжие "дяди и тети", я бы призвал отбросить двойные стандарты и бороться с коррупцией, кого бы она не касалась ", - подытожил Луценко.

Он напомнил, что в марте 2017 года, 1,5 миллиарда долларов США со счетов приближенных лиц из числа бывшего президента Украины Виктора Януковича были возвращены на счета украинского бюджета, в результате спец конфискации, которой руководила Генпрокуратура.

Юрий Луценко также заявил, что тема вмешательства Украины в процесс выборов США - это тезис российской пропаганды.

"Тезис об украинском вмешательства этот тезис российской пропаганды, которая хочет вместо своего вмешательства в штаты Украины - ту страну, которую она уничтожает", - сказал бывший генпрокурор.

Напомним, Джулиани признал, что хотел отставки Йованович.