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YouTube заблокував два німецькомовних російських канали RT

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала два канали Russia Today, що мовлять німецькою мовою. Про це у вівторок, 28 вересня, повідомила головний редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram. Вона написала, що обидва канали були видалені без можливості відновлення, проте причин блокування не наводить, передає УНН.

Деталі

Назвавши дії медіахостінга “медійної війною”, Симоньян заявила, що “дуже чекає”, коли в Росії заборонять DW і інші німецькі ЗМІ, а також закриють корпункти німецьких мовних компаній ARD і ZDF. Крім того, вона зажадала санкцій проти самого YouTube.

Канали RT закрила за поширення дезінформації про COVID

Як повідомили агентству dpa у пресслужбі Google, канали RT DE були видалені з-за порушення правил про неправдивої інформації про коронавірус. “RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були закриті за порушення умов використання YouTube”, — уточнили в Google.

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Блокування YouTube ролика команди Навального в РФ

18 вересня YouTube заблокував для російських користувачів ролик команди опозиційного політика Олексія Навального з рекомендаціями “Розумного голосування” на виборах до Держдуми РФ. Це сталося після вимог Роскомнадзора. Як заявила з цього приводу 26 вересня в інтерв’ю телеканалу Bloomberg Television генеральний директор YouTube С’юзен Воджіцкі, при роботі з владою “існує багато речей, які нам доводиться враховувати”, будь то місцеві закони або відбувається в країні.

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