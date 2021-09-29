YouTube заблокировал два немецкоязычных российских канала RT
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Администрация видеохостинга YouTube заблокировала два канала Russia Today, что вещают на немецком языке. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram. Она написала, что оба канала были удалены без возможности восстановления, однако причин блокировки не приводит, передает УНН.
Детали
Назвав действия медиахостинга “медийной войной”, Симоньян заявила, что “очень ждет”, когда в России запретят DW и другие немецкие СМИ, а также закроют корпункты немецких вещательных компаний ARD и ZDF. Кроме того, она потребовала санкций против самого YouTube.
Каналы RT закрыла за распространение дезинформации о COVID
Как сообщили агентству dpa в пресс-службе Google, каналы RT DE были удалены из-за нарушения правил о ложной информации о коронавирусе. “RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила ложной информации о COVID-19. Это привело к прекращению их прав на публикацию видео. Во время приостановления прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube”, — уточнили в Google.
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Блокировка YouTube ролика команды Навального в РФ
18 сентября YouTube заблокировал для российских пользователей ролик команды оппозиционного политика Алексея Навального с рекомендациями “Умного голосования” на выборах в Госдуму РФ. Это произошло после требований Роскомнадзора. Как заявила по этому поводу 26 сентября в интервью телеканалу Bloomberg Television генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки, при работе с властью “существует много вещей, которые нам приходится учитывать”, будь то местные законы или происходит в стране.