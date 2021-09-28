Безпека дітей в інтернеті та батьківський контроль: Google представив в Україні новий сайт з порадами для батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Google представив в Україні новий веб-сайт Google Families, який допоможе навчити дітей безпеці в Інтернеті, налаштувати батьківський контроль або знайти якісний контент. Про це УНН повідомляє з посиланням на Google Україна.
Деталі
Google Families — це веб-сайт з корисними ресурсами для родин, які виховують дітей в оточенні технологій.
Так, на сайті Google Families в розділі “Батьківський контроль” знайомлять з інструментами, що допоможуть батькам установити для дитини правила користування цифровим контентом.
У додатку Family Link можна встановлювати правила, які допомагатимуть вашим дітям розумно розподіляти час між навчанням, іграми й технологіями.
У розділі “Безпека в Інтернеті й цифровий добробут” зібрані ресурси, які допоможуть сім’ям навчитися дбати про свою безпеку в Інтернеті. Зокрема, там є статті про те, як зробити онлайн-ігри приємними та корисними, про відповідальне користування соціальними мережами, як знаходити корисний контент.
Розділ “Розваги для всієї сім’ї” допомагає дізнатися, як за допомогою технологій можна навчатися й розважатися разом із родиною. Пізнавати світ, вчитися програмувати, розвивати творчі здібності, знаходити корисні додатки тощо.
У розділі “Інструменти для навчання” розповідають, як дізнатися більше про інструменти, якими діти користуються під час навчання в класі чи вдома, щоб допомогти їм досягати успіхів.
Наприклад, представлений посібник для опікунів — інструменти Google.
При перегляді посібника для опікунів, можна дізнатися, як педагоги та їхні підопічні використовують продукти Google (наприклад, комп’ютери Chromebook і G Suite for Education).
Доповнення
YouTube анонсував новий режим батьківського контролю для дітей, які не є повнолітніми, але достатньо дорослі щоб бути користувачами “YouTube Kids”.
Керівництво Facebook заявило, що припиняє роботу над створенням Instagram для дітей.