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Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей

Киев  •  УНН

 • 24767 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Google представил в Украине новый веб-сайт Google Families, который поможет научить детей безопасности в Интернете, настроить родительский контроль или найти качественный контент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Google Украина.

Детали

Google Families — это сайт с полезными ресурсами для семей, воспитывающих детей в окружении технологий.

Так, на сайте Google Families в разделе “Родительский контроль” знакомят с инструментами, которые помогут родителям установить для ребенка правила пользования цифровым контентом.

В приложении Family Link можно устанавливать правила, которые помогут вашим детям разумно распределять время между обучением, играми и технологиями.

В разделе “Безопасность в Интернете и цифровое благосостояние” собраны ресурсы, которые помогут семьям научиться заботиться о своей безопасности в Интернете. В частности, там есть статьи о том, как сделать онлайн-игры приятными и полезными, об ответственном пользования социальными сетями, как находить нужный контент.

Раздел “Развлечения для всей семьи” помогает узнать, как с помощью технологий можно учиться и развлекаться вместе с семьей. Познавать мир, учиться программировать, развивать творческие способности, находить полезные приложения и тому подобное.

В разделе “Инструменты для обучения” рассказывают, как узнать больше об инструментах, которыми дети пользуются во время обучения в классе или дома, чтобы помочь им достигать успехов.

Например, представлено пособие для опекунов — инструменты Google.

При просмотре пособия для опекунов, можно узнать, как педагоги и их подопечные используют продукты Google (например, компьютеры Chromebook и G Suite for Education).

Дополнение

YouTube анонсировал новый режим родительского контроля для детей, которые не являются совершеннолетними, но достаточно взрослые чтобы быть пользователями “YouTube Kids”.

Руководство Facebook заявил, что прекращает работу над созданием Instagram для детей.

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