YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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"YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії. Введені обмеження поширюються на підписки YouTube Premium та Music Premium, а також функції спонсорства, суперстікерів та суперчата", - повідомив Федоров у Telegram.
Доповнення
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