YouTube отключил монетизацию для пользователей из России
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
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"YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперстикеров и суперчата", - сообщил Федоров в Telegram.
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