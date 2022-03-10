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"YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперстикеров и суперчата", - сообщил Федоров в Telegram.

Дополнение

Ранее стало известно, что Apple Pay в России больше нет.

Google ограничивает работу Google Play в России — скачать можно будет только бесплатные программы.

Также Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставки консолей в РФ.