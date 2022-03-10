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19:03 • 67102 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114236 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109834 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 87033 просмотра

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YouTube отключил монетизацию для пользователей из России

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

"YouTube отключил монетизацию для пользователей из России. Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также функции спонсорства, суперстикеров и суперчата", - сообщил Федоров в Telegram.

Дополнение

Ранее стало известно, что Apple Pay в России больше нет.

Google ограничивает работу Google Play в России — скачать можно будет только бесплатные программы.

Также Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставки консолей в РФ.

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