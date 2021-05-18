"Йому вдалося зробити неможливе" - провідний кардіохірург Тодуров виступив на підтримку Степанова

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"Для медичної громадськості Максим Степанов не просто міністр, це людина, яка протягом своєї короткого каденції захищав і підтримував і медиків, і пацієнтів, відстоював бюджет, розвивав трансплантологію і високотехнологічну медицину. Він особисто об'їхав по кілька разів усі регіони України, вирішуючи проблемні питання обласних і районних лікарень", - зазначає Тодуров.

Лікар вважає, що в "потворній реформі" немає провини Степанова, так як вона стартувала задовго до його приходу в міністерство. Тодуров зазначає, що міністру вдалося "зробити неможливе" - завоювати довіру і повагу медиків. Як пише лікар, саме при Степанові зроблено вже 13 трансплантацій серця.

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"Шановні народні депутати, натискаючи кнопку, прийміть до відома нашу думку. Відкиньте свою "політичну доцільність", проявіть повагу до людей, які рятують ваших батьків, ваших дітей, так вас самих часто", - закликав депутатів Тодуров.

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Контекст

14 травня прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що в парламент надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За інформацією з джерел УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Шмигаля, через що він і вніс подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Відставку Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка парламент розгляне сьогодні, 18 травня.