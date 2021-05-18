"Йому вдалося зробити неможливе" - провідний кардіохірург Тодуров виступив на підтримку Степанова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Провідний український кардіохірург, директор Інститут серця Борис Тодуров закликав депутатів відкинути свою "політичну доцільність" під час голосування за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Відповідне звернення провідний кардіохірург опублікував на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.
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"Для медичної громадськості Максим Степанов не просто міністр, це людина, яка протягом своєї короткого каденції захищав і підтримував і медиків, і пацієнтів, відстоював бюджет, розвивав трансплантологію і високотехнологічну медицину. Він особисто об'їхав по кілька разів усі регіони України, вирішуючи проблемні питання обласних і районних лікарень", - зазначає Тодуров.
Лікар вважає, що в "потворній реформі" немає провини Степанова, так як вона стартувала задовго до його приходу в міністерство. Тодуров зазначає, що міністру вдалося "зробити неможливе" - завоювати довіру і повагу медиків. Як пише лікар, саме при Степанові зроблено вже 13 трансплантацій серця.
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"Шановні народні депутати, натискаючи кнопку, прийміть до відома нашу думку. Відкиньте свою "політичну доцільність", проявіть повагу до людей, які рятують ваших батьків, ваших дітей, так вас самих часто", - закликав депутатів Тодуров.
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Контекст
14 травня прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що в парламент надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
За інформацією з джерел УНН, Степанов занадто завзято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Шмигаля, через що він і вніс подання про відставку Степанова до Верховної Ради.
Відставку Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, і міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка парламент розгляне сьогодні, 18 травня.