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“Ему удалось сделать невозможное” - ведущий кардиохирург Тодуров выступил в поддержку Степанова

Киев • УНН

 • 33882 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Ведущий украинский кардиохирург, директор Институт сердца Борис Тодуров призвал депутатов откинуть свою "политическую целесообразность" во время голосования за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Соответствующее обращение ведущий кардиохирург опубликовал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

“Ему удалось сделать невозможное” - ведущий кардиохирург Тодуров выступил в поддержку Степанова

Цитата:

“Для медицинской общественности Максим Степанов не просто министр, это человек, который на протяжении своей короткой каденции защищал и поддерживал и медиков и пациентов, отстаивал бюджет, развивал трансплантологию и высокотехнологичную медицину. Он лично объехал по нескольку раз все регионы Украины, решая проблемные вопросы областных и районных больниц”, - отмечает Тодуров.

Врач считает, что в “безобразной реформе” нет вины Степанова, так как она стартовала задолго до его прихода в министерство. Тодуров отмечает, что министру удалось “сделать невозможное” – завоевать доверие и уважение медиков. Как пишет медик, именно при Степанове сделано уже 13 трансплантаций сердца.

Цитата:

“Уважаемые народные депутаты, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую”, - призвал депутатов Тодуров.

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Контекст

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

По информации из источников УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Шмыгаля, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

Отставку Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко парламент рассмотрит сегодня, 18 мая. 

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