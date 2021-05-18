“Ему удалось сделать невозможное” - ведущий кардиохирург Тодуров выступил в поддержку Степанова

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“Для медицинской общественности Максим Степанов не просто министр, это человек, который на протяжении своей короткой каденции защищал и поддерживал и медиков и пациентов, отстаивал бюджет, развивал трансплантологию и высокотехнологичную медицину. Он лично объехал по нескольку раз все регионы Украины, решая проблемные вопросы областных и районных больниц”, - отмечает Тодуров.

Врач считает, что в “безобразной реформе” нет вины Степанова, так как она стартовала задолго до его прихода в министерство. Тодуров отмечает, что министру удалось “сделать невозможное” – завоевать доверие и уважение медиков. Как пишет медик, именно при Степанове сделано уже 13 трансплантаций сердца.

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“Уважаемые народные депутаты, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую”, - призвал депутатов Тодуров.

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Контекст

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

По информации из источников УНН, Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Шмыгаля, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

Отставку Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко парламент рассмотрит сегодня, 18 мая.