Врачи предупредили Раду: каждый, у кого поднимется рука голосовать за отставку Степанова - проголосует за смерти украинцев

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"Уважаемые народные депутаты! Это обращение - попытка достучаться до вашего разума, сердца и совести. Накануне вынесения на голосование вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова хотим предостеречь вас от огромной ошибке, которая может стоить жизни десяткам тысяч украинцев. Уволить действительно профессионального министра без наличия более профессиональной кандидатуры на эту должность в разгар мировой пандемии могут только те, кому безразлична судьба многомиллионной нации. Максим Степанов - медик по образованию и по призванию, человек, находившийся на своем месте и был как никто сведущ в проблемах отрасли. Он мешает многим тем, что пытается сделать медицину честной, прозрачной и эффективной", - говорится в обращении Медицинского совета.

Детали

Специалисты медсовета отметили, что благодаря действующему главе МОЗ удалось достичь договоренностей по миллионным контрактам на поставку вакцин от COVID-19.

"Фактически без помощи от других ветвей власти, в том числе, и от парламента, урезавшего в бюджете необходимую на вакцины сумму расходов с 15 до 4 млрд грн, он смог договориться о миллионных контрактах на поставку вакцин, смог обуздать три волны пандемии с минимальными потерями и довольно мягкими по сравнению с другими странами ограничительными мерами. Он делал все, чтобы не допустить не только человеческих жертв, но и экономических потерь", - говорится в обращении в Верховную Раду.

Несмотря на пандемию, полагают специалисты медсовет, МЗ удалось также развить трансплантационную отрасль, дав шанс на спасение многим гражданам Украины без выезда за границу.

"Кто из его предшественников сделал более в условиях, когда не было пандемии и работать было легче? Медицинская отрасль во время пандемии без профессионального руководителя - как корабль в открытом океане во время шторма без капитана - обречен на крах. Каждый, у кого поднимется рука проголосовать за отставку министра, должен помнить: вы голосуете не за увольнение Степанова, а за смерти украинцев. Если вы, вопреки здравому смыслу, примите решение об отставке Степанова - медики оставляют за собой право принять крайние меры", - отметили в медсовет.