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Лікарі попередили Раду: кожен, у кого підніметься рука голосувати за відставку Степанова – проголосує за смерті українців

Київ • УНН

 • 39543 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Медична рада при МОЗ попередила народних депутатів напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова про величезну помилку, яка може коштувати життя десяткам тисяч українців. Там наголосили, що у випадку відставки Степанова медики залишають за собою право вжити крайні заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст звернення.

Лікарі попередили Раду: кожен, у кого підніметься рука голосувати за відставку Степанова – проголосує за смерті українців

Цитата

“Шановні народні депутати! Це звернення — спроба достукатися до вашого розуму, серця та совісті. Напередодні винесення на голосування питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова хочемо застерегти вас від величезної помилки, яка може коштуватиме життя десяткам тисяч українців. Звільнити дійсно професійного міністра без наявності більш фахової кандидатури на цю посаду у розпал світової пандемії можуть лише ті, кому байдужа доля багатомільйонної нації. Максим Степанов — медик за освітою і за покликанням, людина, яка знаходилася на своєму місці і була як ніхто обізнана в проблемах галузі. Він заважає багатьом тим, що намагається зробити медицину чесною, прозорою і дієвою”, — йдеться у зверненні Медичної ради.

Деталі

Фахівці Медради зазначили, що завдяки чинному очільнику МОЗ вдалося досягти домовленостей по мільйонним контрактам на постачання вакцин від COVID-19.

“Фактично без допомоги від інших гілок влади, в тому числі, й від парламенту, який у бюджеті урізав необхідну на вакцини суму витрат з 15 до 4 млрд грн, він зміг домовитися про мільйонні контракти на постачання вакцин, зміг приборкати три хвилі пандемії з мінімальними втратами і доволі м’якими порівняно з іншими країнами обмежувальними заходами. Він робив все, щоб не допустити не лише людських жертв, а й економічних втрат”, — зазначено в зверненні до Верховної Ради.

Попри пандемію, вважають фахівці Медради, МОЗ вдалося також розвинути трансплантаційну галузь, давши шанс на порятунок багатьом громадянам України без виїзду за кордон.

“Хто з його попередників зробив більше в умовах, коли не було пандемії і працювати було легше? Медична галузь під час пандемії без фахового керівника — як корабель у відкритому океані під час шторму без капітана — приречена на крах. Кожен, в кого підніметься рука проголосувати за відставку міністра, повинен пам’ятати: ви голосуєте не за звільнення Степанова, а за смерті українців. Якщо ви, всупереч здоровому глузду, ухвалити рішення про відставку Степанова — медики залишають за собою право вжити крайні заходи”, — зауважили у Медраді.

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