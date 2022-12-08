Їх шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох дітей

Деталі

За даними правоохоронних органів, діти пішли з дому 19 листопада. Для пошуку зниклих дітей правоохоронці обстежували прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли місця мешкання знайомих та близьких.

8 грудня дітей знайшли мертвими в кар’єрі Інгулецького гірничозбагачувально комбінату. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, працівники профільних служб та ювенальні поліцейські. Очікується на прибуття експертів-криміналістів.

Встановлюються всі обставини події.

Доповнення

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