Їх шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Кривому Розі в Дніпропетровській області знайшли мертвими двох хлопчиків, віком 6 та 8 років. Понад два тижні поліцейські із залученням громадськості розшукували дітей. Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області, інформує УНН.
Деталі
За даними правоохоронних органів, діти пішли з дому 19 листопада. Для пошуку зниклих дітей правоохоронці обстежували прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли місця мешкання знайомих та близьких.
8 грудня дітей знайшли мертвими в кар’єрі Інгулецького гірничозбагачувально комбінату. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, працівники профільних служб та ювенальні поліцейські. Очікується на прибуття експертів-криміналістів.
Встановлюються всі обставини події.
Доповнення
У Київській області від отруєння грибами померла ще одна дитина - 4-річний Матвій.