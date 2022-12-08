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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23729 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Їх шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох дітей

Їх шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох дітей

Київ • УНН

 • 1903398 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Кривому Розі в Дніпропетровській області знайшли мертвими двох хлопчиків, віком 6 та 8 років. Понад два тижні поліцейські із залученням громадськості розшукували дітей. Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області, інформує УНН.

Деталі

За даними правоохоронних органів, діти пішли з дому 19 листопада. Для пошуку зниклих дітей правоохоронці обстежували прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли місця мешкання знайомих та близьких.

8 грудня дітей знайшли мертвими в кар’єрі Інгулецького гірничозбагачувально комбінату. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, працівники профільних служб та ювенальні поліцейські. Очікується на прибуття експертів-криміналістів.

Встановлюються всі обставини події.

Доповнення

У Київській області від отруєння грибами померла ще одна дитина - 4-річний Матвій.

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