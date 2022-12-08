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Их искали две недели: в Кривом Роге нашли мертвыми двух детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Кривом Роге в Днепропетровской области нашли мертвыми двух мальчиков в возрасте 6 и 8 лет. Более двух недель полицейские с привлечением общественности разыскивали детей. Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области, информирует УНН.

Детали 

По данным правоохранительных органов, дети ушли из дома 19 ноября. Для поиска пропавших детей стражи порядка обследовали прилегающие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверяли места проживания знакомых и близких.

8 декабря детей нашли мертвыми в карьере Ингулецкого горнообогатительного комбината. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, работники профильных служб и ювенальные полицейские. Ожидается прибытия экспертов-криминалистов.

Устанавливаются все происшествия происшествия.

Дополнение

В Киевской области от отравления грибами умер еще один ребенок – 4-летний Матвей.

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