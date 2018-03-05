Євросоюз зняв санкції з Лукаш і Клюєва
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Рада Європейського союзу продовжила на рік санкції проти 13 осіб - екс-президента Віктора Януковича та його оточення, при цьому вилучивши зі списку двох осіб. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, передає УНН.
“5 березня 2018 року Рада продовжила до 6 березня 2019 замороження майна для 13 осіб, які визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або зловживання службовим становищем, що спричинило збитки державі. Обмежувальні заходи проти двох осіб не були продовжені. Рішення прийняте на підставі щорічного перегляду заходів”, — сказано у повідомленні.
Такі санкції були вперше запроваджені в березні 2014 року і відтоді продовжувались кожного року.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у ЄС розглядали можливість виключення із санкційного списку колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.
Як повідомляв УНН, 28 лютого журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 12 його прибічників, а Олену Лукаш та Сергія Клюєва із цього списку виключили.