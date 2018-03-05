Евросоюз снял санкции с Лукаш и Клюева

"5 марта 2018 года Совет продлил до 6 марта 2019 года замораживание имущества для 13 человек, которые признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что принесло убытки государству. Ограничительные меры против двух лиц не были продолжены. Решение принято на основании ежегодного пересмотра мер", - говорится в сообщении.

Такие санкции были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор продолжались ежегодно.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС рассматривали возможность исключения из санкционного списка бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.

Как сообщал УНН, 28 февраля журналист Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС приняли решение о продлении санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 12 его сторонников, а Елену Лукаш и Сергея Клюева из этого списка исключили.