Євросоюз посилив правила експортного контролю для товарів подвійного призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Європейський союз оновив законодавство з експортного контролю для товарів подвійного призначення. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у понеділок, 10 травня, пише УНН.
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"Сьогодні Рада прийняла регулювання, яке модернізує систему ЄС з контролю за експортом, брокерською діяльністю, технічною допомогою, транзитом і передачею предметів подвійного призначення. Це товари, програмне забезпечення та технології, які можна використовувати як в цивільних, так і у військових цілях", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, нове правило підсилює контроль за більш широким спектром технологій подвійного призначення. Крім того, посилює координацію між державами-членами і Єврокомісією на підтримку ефективного застосування контролю на всій території ЄС.
Після схвалення нових правил Європейським парламентом і Радою ЄС регулювання буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і вступить в силу через 90 днів.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 10 травня, Рада ЄС ухвалила рішення про необхідність розробки військової стратегії Євросоюзу.