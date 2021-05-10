ЄС отримає першу військову стратегію: її розробку доручили головному дипломату

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Рада ЄС ухвалила необхідність створення спільної військової стратегії Європейського Союзу. Розробку документу доручили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю, про це йдеться у сьогоднішній заяві Ради ЄС, повідомляє УНН.

Деталі

“Сьогодні Рада схвалила висновки, що підтверджують її рішучість рухатись уперед до реалізації порядку денного ЄС з питань безпеки та оборони, що дозволяє ЄС взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку”, — йдеться в ухваленій резолюції.

Рада ЄС закликала Верховного представника у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля представити перший проект “Стратегічного компаса” для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року.

У резолюції зауважується, що країни ЄС мають підвищити рівень власної безпеки та оборони, Євросоюз має збільшити свою здатність діяти автономно.

“ЄС повинен просувати свої інтереси та цінності та мати можливість вирішувати глобальні загрози та виклики безпеці”, — вважають у Раді.

Водночас, як уточняється у документі, це не відміняє важливої ролі таких структур, як НАТО та їхнього центрального значення у сфері безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: європейські чиновники наполягають на переході до “менш войовничого” тону в діалозі з Москвою

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