ЄС отримає першу військову стратегію: її розробку доручили головному дипломату

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“Сьогодні Рада схвалила висновки, що підтверджують її рішучість рухатись уперед до реалізації порядку денного ЄС з питань безпеки та оборони, що дозволяє ЄС взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку”, — йдеться в ухваленій резолюції.

Рада ЄС закликала Верховного представника у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля представити перший проект “Стратегічного компаса” для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року.

У резолюції зауважується, що країни ЄС мають підвищити рівень власної безпеки та оборони, Євросоюз має збільшити свою здатність діяти автономно.

“ЄС повинен просувати свої інтереси та цінності та мати можливість вирішувати глобальні загрози та виклики безпеці”, — вважають у Раді.

Водночас, як уточняється у документі, це не відміняє важливої ролі таких структур, як НАТО та їхнього центрального значення у сфері безпеки.

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