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ЕС получит первую военную стратегию: ее разработку поручили главному дипломату

ЕС получит первую военную стратегию: ее разработку поручили главному дипломату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Совет ЕС принял необходимости создания совместной военной стратегии Европейского Союза. Разработку документа поручили главе европейской дипломатии Хосеп Боррелю, об этом говорится в сегодняшнем заявлении Совета ЕС, сообщает УНН.

Детали

“Сегодня Совет одобрил выводы, подтверждающие его решимость двигаться вперед к реализации повестки дня ЕС по вопросам безопасности и обороны, что позволяет ЕС взять на себя больше ответственности за собственную безопасность”, — говорится в принятой резолюции.

Совет ЕС призвал Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Хосепа Борреля представить первый проект “Стратегического компаса” для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.

В резолюции отмечается, что страны ЕС должны повысить уровень собственной безопасности и обороны, Евросоюз должен увеличить свою способность действовать автономно.

“ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и иметь возможность решать глобальные угрозы и вызовы безопасности”, — считают в Совете.

В то же время, как уточняется в документе, это не отменяет важной роли таких структур, как НАТО и их центрального значения в сфере безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: европейские чиновники настаивают на переходе к “менее воинственному” тону в диалоге с Москвой

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