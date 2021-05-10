ЕС получит первую военную стратегию: ее разработку поручили главному дипломату
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Совет ЕС принял необходимости создания совместной военной стратегии Европейского Союза. Разработку документа поручили главе европейской дипломатии Хосеп Боррелю, об этом говорится в сегодняшнем заявлении Совета ЕС, сообщает УНН.
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“Сегодня Совет одобрил выводы, подтверждающие его решимость двигаться вперед к реализации повестки дня ЕС по вопросам безопасности и обороны, что позволяет ЕС взять на себя больше ответственности за собственную безопасность”, — говорится в принятой резолюции.
Совет ЕС призвал Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Хосепа Борреля представить первый проект “Стратегического компаса” для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.
В резолюции отмечается, что страны ЕС должны повысить уровень собственной безопасности и обороны, Евросоюз должен увеличить свою способность действовать автономно.
“ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и иметь возможность решать глобальные угрозы и вызовы безопасности”, — считают в Совете.
В то же время, как уточняется в документе, это не отменяет важной роли таких структур, как НАТО и их центрального значения в сфере безопасности.
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