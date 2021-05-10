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Евросоюз ужесточил правила экспортного контроля для товаров двойного назначения

Евросоюз ужесточил правила экспортного контроля для товаров двойного назначения

Киев  •  УНН

 • 23015 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Европейский союз обновил законодательство по экспортному контролю для товаров двойного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 10 мая, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Совет принял регулирование, которое модернизирует систему ЕС по контролю за экспортом, брокерской деятельностью, технической помощью, транзитом и передачей предметов двойного назначения. Это товары, программное обеспечение и технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях", - говорится в сообщении.

Таким образом, новое правило усиливает контроль за более широким спектром технологий двойного назначения. Кроме того, усиливает координацию между государствами-членами и Еврокомиссией в поддержку эффективного применения контроля на всей территории ЕС.

После одобрения новых правил Европейским парламентом и Советом ЕС регулирование будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу через 90 дней.

Как сообщал УНН, сегодня, 10 мая, Совет ЕС принял решение о необходимости разработки военной стратегии Евросоюза.  

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