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Європарламент визнав “рускій мір” злочинним та закликав протидіяти дезінформації

Київ • УНН

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Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує російські історичні фальсифікації та дезінформацію для виправдання війни. 480 депутатів підтримали документ про протидію російській пропаганді та захист медіапростору.

Європарламент ухвалив резолюцію "Russia’s disinformation and historical falsification to justify its war of aggression against Ukraine", засудивши російський режим за використання історичних фальсифікацій для виправдання незаконної війни проти України.

Про це повідомляє Європейський парламент, передає УНН.

Документ отримав підтримку 480 депутатів.У резолюції євродепутати відкидають намагання кремля перекручувати історичні факти, щоб знищити національну ідентичність України, та засуджують безкарність за злочини радянського режиму. Вони наголошують, що використання історії для відродження імперіалістичних ідей є складовою злочинної політики москви.

Європарламент закликав ЄС активніше протидіяти російській дезінформації, розвивати медіаграмотність, підтримувати якісну журналістику і посилити санкції проти російських медіа, які поширюють пропаганду. Також депутати закликають допомагати незалежним російським медіа, що працюють у вигнанні.

Окрему увагу звернули на послаблення правил модерації у соцмережах Meta та X, що створює загрозу поширення кремлівської пропаганди. Європарламент вимагає від Єврокомісії та країн-членів суворого виконання положень Digital Services Act.

Народний депутат України, голови комітету з питань свободи слова ВРУ Ярослав Юрчишин назвав це рішення важливим сигналом, який викриває злочинну суть "руского міра".

Це важливий крок, аби показати, чим насправді сьогодні є кремль та російський режим. Посилюємо наші позиції на міжнародній арені, тиснемо на ворога на всіх доступних майданчиках. Операція з making russia small again триває. Подяка всім, хто долучається до повернення рф до її справжніх кордонів

- зауважив нардеп.

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У Європарламенті визнали, що рф системно застосовує дезінформацію, здійснює кібератаки, маніпулює суспільною думкою, втручається у політику, зокрема вибори, у країнах ЄС, США та інших державах. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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