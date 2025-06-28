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В Єгипті внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло 19 людей, більшість - дівчата-підлітки

Київ • УНН

 • 584 перегляди

В Єгипті вантажівка врізалася в мікроавтобус з робітниками, спричинивши загибель 19 осіб, більшість з яких – дівчата-підлітки. Аварія сталася на регіональній дорозі в провінції Менуфія.

В Єгипті внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло 19 людей, більшість - дівчата-підлітки

В Єгипті на дорозі вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, який перевозив робітників. Внаслідок цього загинули 19 людей, більшість з яких – дівчата-підлітки, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Зіткнення сталося рано вранці в п'ятницю, коли робітники прямували на роботу на регіональній дорозі в місті Ашмун у провінції Менуфія в дельті Нілу, на північ від Каїра.

Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, який перевозив робітників на роботу з їхнього рідного села Кафр ас-Санабса. Більшість робітників були підлітками – двом з них лише 14 років – згідно зі списком імен та віку, опублікованим державною щоденною газетою "Аль-Ахрам". Єгипетські ЗМІ назвали жертв аварії "мучениками за хліб насущний".

Лише троє людей вижили в аварії, їх було доставлено до Генеральної лікарні Ашмун. Міністр праці Єгипту Мохамед Джебран наказав владі виплатити компенсацію сім'ям загиблих у розмірі до 4000 доларів США кожному. Кожна потерпіла особа також отримає 400 доларів США.

Губернатор провінції Менуфія Ібрагім Абу Леймон заявив, що причину аварії буде розслідовано. Попередні повідомлення свідчать про те, що перевищення швидкості могло бути ключовим фактором.

Абу Леймон також закликав Міністерство транспорту країни переглянути заходи безпеки на регіональній дорозі.

Доповнення

Автобус з 55 українцями перекинувся поблизу Констанци під час рейсу Одеса-Бухарест, четверо травмованих відмовились від госпіталізації. Посольство України в Румунії контролює ситуацію та встановлює причини аварії.

"За інформацією консульського відділу посольства України в Румунії, на трасі DN22 поблизу міста Констанца перекинувся автобус української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса-Бухарест", - повідомили в МЗС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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