В Египте в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 19 человек, большинство - девочки-подростки

В Египте на дороге грузовик столкнулся с микроавтобусом, перевозившим рабочих. В результате погибли 19 человек, большинство из которых – девочки-подростки, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Столкновение произошло рано утром в пятницу, когда рабочие направлялись на работу по региональной дороге в городе Ашмун в провинции Менуфия в дельте Нила, к северу от Каира.

Грузовик столкнулся с микроавтобусом, который перевозил рабочих на работу из их родного села Кафр ас-Санабса. Большинство рабочих были подростками – двоим из них всего 14 лет – согласно списку имен и возраста, опубликованному государственной ежедневной газетой "Аль-Ахрам". Египетские СМИ назвали жертв аварии "мучениками за хлеб насущный".

Только трое людей выжили в аварии, их доставили в Генеральную больницу Ашмун. Министр труда Египта Мохамед Джебран приказал властям выплатить компенсацию семьям погибших в размере до 4000 долларов США каждому. Каждое пострадавшее лицо также получит 400 долларов США.

Губернатор провинции Менуфия Ибрагим Абу Леймон заявил, что причина аварии будет расследована. Предварительные сообщения свидетельствуют о том, что превышение скорости могло быть ключевым фактором.

Абу Леймон также призвал Министерство транспорта страны пересмотреть меры безопасности на региональной дороге.

Дополнение

Автобус с 55 украинцами перевернулся вблизи Констанцы во время рейса Одесса-Бухарест, четверо травмированных отказались от госпитализации. Посольство Украины в Румынии контролирует ситуацию и устанавливает причины аварии.

"По информации консульского отдела посольства Украины в Румынии, на трассе DN22 вблизи города Констанца перевернулся автобус украинской компании, который выполнял рейс по маршруту Одесса-Бухарест", - сообщили в МИД.