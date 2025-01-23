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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европарламент признал «русский мир» преступным и призвал противодействовать дезинформации

Европарламент признал «русский мир» преступным и призвал противодействовать дезинформации

Киев  •  УНН

 • 1049 просмотра

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Европарламент принял резолюцию, осуждающую российские исторические фальсификации и дезинформацию для оправдания войны. 480 депутатов поддержали документ о противодействии российской пропаганде и защите медиапространства.

Европарламент принял резолюцию «Russia's disinformation and historical falsification to justify its war of aggression against Ukraine», осудив российский режим за использование исторических фальсификаций для оправдания незаконной войны против Украины.

Об этом сообщает Европейский парламент, передает УНН.

В резолюции евродепутаты отвергают попытки кремля искажать исторические факты, чтобы уничтожить национальную идентичность Украины, и осуждают безнаказанность за преступления советского режима. Они отмечают, что использование истории для возрождения империалистических идей является составляющей преступной политики москвы.

Европарламент призвал ЕС активнее противодействовать российской дезинформации, развивать медиаграмотность, поддерживать качественную журналистику и усилить санкции против российских медиа, которые распространяют пропаганду. Также депутаты призывают помогать независимым российским медиа, работающим в изгнании.

Отдельное внимание обратили на ослабление правил модерации в соцсетях Meta и X, что создает угрозу распространения кремлевской пропаганды. Европарламент требует от Еврокомиссии и стран-членов строгого выполнения положений Digital Services Act.

Народный депутат Украины, председателя комитета по вопросам свободы слова ВРУ Ярослав Юрчишин назвал это решение важным сигналом, который разоблачает преступную суть «русского мира».

Это важный шаг, чтобы показать, чем на самом деле сегодня является кремль и российский режим. Усиливаем наши позиции на международной арене, давим на врага на всех доступных площадках. Операция по making russia small again продолжается. Благодарность всем, кто приобщается к возвращению рф к ее настоящим границам

- отметил нардеп.

Ранее

В Европарламенте признали, что рф системно применяет дезинформацию, осуществляет кибератаки, манипулирует общественным мнением, вмешивается в политику, в частности выборы, в странах ЕС, США и других государствах. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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