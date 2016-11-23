Європарламент прийняв резолюцію щодо протидії російській пропаганді

“Ворожа пропаганда проти ЄС і його країн-членів прагне спотворити правду, спровокувати сумніви, розділити ЄС та його північноамериканських партнерів, паралізувати процес прийняття рішень, дискредитувати інститути ЄС і посіяти страх і невпевненість серед громадян ЄС”, — йдеться в тексті резолюції.

Євродепутати зазначають, що Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС від початку анексії Криму та гібридної війни на Донбасі. Зокрема, серед інструментів і інструментів називаються багатомовні телевізійні станції (наприклад, Russia Today), псевдоінформаційні агентства і мультимедійні сервіси (наприклад, Sputnik), соціальні медіа та інтернет-тролі.

Резолюція була схвалена 304 голосами, проти — 179 та 208 тих, що утрималися.