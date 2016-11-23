Європарламент прийняв резолюцію щодо протидії російській пропаганді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Європейський парламент прийняв резолюцію щодо протидії пропаганди проти Євросоюзу, що йде від Росії та ісламістських терористичних угруповань. Про це йдеться на сайті Європарламенту, передає УНН.
“Ворожа пропаганда проти ЄС і його країн-членів прагне спотворити правду, спровокувати сумніви, розділити ЄС та його північноамериканських партнерів, паралізувати процес прийняття рішень, дискредитувати інститути ЄС і посіяти страх і невпевненість серед громадян ЄС”, — йдеться в тексті резолюції.
Євродепутати зазначають, що Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС від початку анексії Криму та гібридної війни на Донбасі. Зокрема, серед інструментів і інструментів називаються багатомовні телевізійні станції (наприклад, Russia Today), псевдоінформаційні агентства і мультимедійні сервіси (наприклад, Sputnik), соціальні медіа та інтернет-тролі.
Резолюція була схвалена 304 голосами, проти — 179 та 208 тих, що утрималися.