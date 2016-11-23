Европарламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде

"Враждебная пропаганда против ЕС и его стран-членов стремится исказить правду, спровоцировать сомнения, разделить ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и посеять страх и неуверенность среди граждан ЕС", - говорится в тексте резолюции.

Евродепутаты отмечают, что Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС с начала аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе. В частности, среди инструментов называются многоязычные телевизионные станции (например, Russia Today), псевдоинформационные агентства и мультимедийные сервисы (например, Sputnik), социальные медиа и интернет-тролли.

Резолюция была одобрена 304 голосами, против - 179 и 208 воздержавшихся.