Европарламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Европейский парламент принял резолюцию по противодействию пропаганде против Евросоюза, которая идет от России и исламистских террористических группировок. Об этом говорится на сайте Европарламента, передает УНН.
"Враждебная пропаганда против ЕС и его стран-членов стремится исказить правду, спровоцировать сомнения, разделить ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и посеять страх и неуверенность среди граждан ЕС", - говорится в тексте резолюции.
Евродепутаты отмечают, что Кремль активизировал свою пропаганду против ЕС с начала аннексии Крыма и гибридной войны на Донбассе. В частности, среди инструментов называются многоязычные телевизионные станции (например, Russia Today), псевдоинформационные агентства и мультимедийные сервисы (например, Sputnik), социальные медиа и интернет-тролли.
Резолюция была одобрена 304 голосами, против - 179 и 208 воздержавшихся.