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Європа вимагає збереження територіальної цілісності України в мирній угоді - адміністрація президента Франції

Київ • УНН

 • 2008 перегляди

Будь-яка мирна угода між Україною та росією має передбачати повне збереження територіальної цілісності України, заявила адміністрація президента Франції.

Європа вимагає збереження територіальної цілісності України в мирній угоді - адміністрація президента Франції

У Європі вважають, що будь-яка мирна угода між Україною та росією має передбачати повне збереження територіальної цілісності України.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зокрема, як заявила адміністрація президента Франції, європейські країни вважають, що будь-яка мирна угода щодо припинення війни російсько-української війни, має містити "територіальну цілісність" України.

Територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже важливими вимогами для європейців

- заявили в офісі президента Еммануеля Макрона агентству France-Presse (AFP).

За інформацією, така заява була зроблена після того, як віце-президент США Дж. Д. Венс припустив, що обом сторонам доведеться "відмовитися від частини території, якою вони наразі володіють".

Нагадаємо

Віцепрезидент США Венс заявив, що США готові відмовитися від посередництва у процесі переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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