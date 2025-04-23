Європа вимагає збереження територіальної цілісності України в мирній угоді - адміністрація президента Франції

У Європі вважають, що будь-яка мирна угода між Україною та росією має передбачати повне збереження територіальної цілісності України.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Зокрема, як заявила адміністрація президента Франції, європейські країни вважають, що будь-яка мирна угода щодо припинення війни російсько-української війни, має містити "територіальну цілісність" України.

Територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже важливими вимогами для європейців - заявили в офісі президента Еммануеля Макрона агентству France-Presse (AFP).

За інформацією, така заява була зроблена після того, як віце-президент США Дж. Д. Венс припустив, що обом сторонам доведеться "відмовитися від частини території, якою вони наразі володіють".

Нагадаємо

Віцепрезидент США Венс заявив, що США готові відмовитися від посередництва у процесі переговорів щодо закінчення війни в Україні.